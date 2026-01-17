Reprodução/redes sociais Confusão aconteceu após show da dupla Zé Neto e Cristiano na Baixada Santista

Um tiroteio envolvendo policiais militares deixou ao menos quatro pessoas feridas nesta madrugada em Praia Grande, na Baixada Santista. A confusão aconteceu após o show da dupla Zé Neto e Cristiano que se apresentava no festival Estação Verão nesta sexta-feira (16).

O caso ocorreu quando um policial militar (PM) de folga iniciou uma discussão com outros colegas de corporação. Os primeiros disparos teriam partido de um PM de folga, e segundo a organização do evento, a briga começou na pista e envolvia pessoas sem vínculo com o evento.

O segundo tumulto aconteceu quando um Guarda Civil Municipal (GCM) foi retirar o autor dos disparos usando elastômero, que é um tipo de munição de menor poder ofensivo, e acabou atingindo outros três PMs de folga, que também ficaram feridos, segundo informações da Polícia Militar.

A ação gerou tumulto generalizado na saída do festival, que estava sendo realizado nas imediações do Kartódromo Municipal. Segundo a Polícia Militar, todos os feridos receberam atendimento médico e não correm risco de vida.

A Polícia Militar informou ainda que não há informações sobre o possível consumo de bebida alcoólica pelos envolvidos. Segundo a corporação, os detalhes das circunstâncias serão analisados durante a investigação.

Organização do evento

Em nota, publicada nas redes sociais, a organização do festival ressaltou quetem "compromisso com a segurança da população e com a realização responsável de eventos, sempre prezando pela integridade do nosso público". Também explicou que os policiais militares têm porte de arma liberado e podem adentrar o evento com o equipamento, mesmo fora de serviço.