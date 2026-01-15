Reprodução/X Manifestações em Minnesota, nos Estados Unidos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou nesta quinta-feira (15) invocar a Lei da Insurreição de 1807 para enviar forças militares a Minnesota.

A ação ocorre após dias de protestos e confrontos em Minneapolis contra a atuação de agentes federais de imigração.

A ameaça eleva o conflito entre ae o governo estadual e ocorre depois da morte da cidadã americanabaleada por um agente dono último dia 7.

Além desse caso, houve um novo tiroteio envolvendo um agente federal ferido durante uma abordagem na quarta-feira (14).

Em publicação na rede Thuth Social, Trump afirmou:

"Se os políticos corruptos de Minnesota não obedecerem à lei e impedirem que agitadores profissionais e insurgentes ataquem os Patriotas do ICE, que estão apenas tentando fazer seu trabalho, instituírei a Lei de Insurreição, como muitos presidentes já fizeram antes de mim, e porei um fim rápido à farsa que está acontecendo naquele que um dia foi um grande estado."

A legislação permite ao presidente empregar tropas federais ou federalizar a Guarda Nacional para conter "distúrbios" civis, medida rara e historicamente sensível.

Confrontos e resposta federal

Na noite de quarta-feira (14), agentes federais utilizaram gás lacrimogêneo e granadas de efeito moral para dispersar manifestantes próximos ao local do tiroteio mais recente.

Reprodução/X @HillaryClinton Protestos em Minnesota contra a morte de Renee Nicole Good

Houve reação com pedras e fogos de artifício, segundo relatos de autoridades locais.

O Departamento de Segurança Interna afirmou que o agente ferido disparou em “legítima defesa” após ser atacado com um cabo de vassoura e uma pá durante a perseguição a um imigrante venezuelano.

A versão oficial não pôde ser verificada de forma independente por veículos internacionais.

O chefe de polícia de Minneapolis informou que o homem baleado não corre risco de vida.

Desde a morte de Good, protestos se tornaram frequentes na cidade, com confrontos durante operações em que agentes federais retiraram pessoas de carros e residências, gerando reação de moradores.

Estado promete contestar envio de tropas

Autoridades de Minnesota reagiram publicamente à ameaça presidencial de Trump. O procurador-geral Keith Ellison afirmou que contestará judicialmente qualquer mobilização militar sem solicitação do Estado.

O governo estadual já acionou a Justiça para tentar barrar o aumento do contingente federal, alegando violações de direitos civis.

O governador Tim Walz pediu redução da tensão e criticou a condução federal da operação.

O prefeito de Minneapolis, Jacob Frey, classificou o reforço do ICE como uma “invasão” e disse que há condutas federais “inaceitáveis”.

A Lei da Insurreição foi utilizada cerca de 30 vezes na história dos Estados Unidos, a última em 1992, quando tropas foram enviadas a Los Angeles a pedido das autoridades locais.

O cenário é diferente do atual, em que o Estado se opõe formalmente à intervenção.