Unsplash Os valores serão pagos ao longo de cinco anos

O dono de uma fábrica, em Lousiana, nos Estados Unidos, presenteou seus 540 funcionários com um bônus de US$ 240 milhões, o equivalente a cerca de R$ 1 bilhão. O gesto veio após o chefe vender a empresa por US$ 1,7 bilhão.

Ao The Wall Street Journal, Graham Waker, ex-CEO da Fibrebond, explicou que uma das condições para a venda da empresa era que, ao menos, 15% da receita fosse destinada aos funcionário, mesmo para aqueles que não possuíssem ações.

O acordo, concluído no início de 2025, gerou pagamentos aos funcionários, que trabalhavam em regime integral, com uma média de US$ 443.000 por pessoa, distribuídos ao longo de cinco anos.

Os valores começaram a ser pagos em junho deste ano. Graham Waker afirmou ao The Journal que muitos funcionários ficaram surpresos e outros emocionados. Segundo ele, houve quem não acreditou e achou que fosse brincadeira.

Os bônus foram estruturados como prêmios de retenção, pagos anualmente ao longo de cinco anos, exigindo que a maioria dos funcionários permanecesse na empresa para receber o valor integral, uma condição que Walker considerou crucial para manter a estabilidade das operações após a venda.



