PRF Acidente entre três caminhões fecha pista expressa da Dutra

Um acidente envolvendo três caminhões interditou totalmente a pista expressa da rodovia Presidente Dutra na tarde desta terça-feira (25). A batida ocorreu na altura do km 77, sentido norte, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Equipes de resgate e da PRF já estão no local. De acordo com relatos da equipe da concessionária, o motorista de uma carreta ficou gravemente ferido e foi levado para um pronto-socorro ainda não informado. A identidade da vítima também não foi divulgada até o momento.

A Motiva CCR-RioSP, que administra a Dutra, atua na remoção de destroços e de vidros espalhados pela pista, por conta disso, houve bloqueio total do trecho. Ainda não há previsão de liberação.

As informações chegaram na PRF às 14h47 desta terça (25). A orientação para os motoristas é evitar a região e buscar rotas alternativas até que o atendimento seja finalizado e o trânsito seja normalizado.