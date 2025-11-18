Foto Adobe Stock Feriado do dia 20 de novembro

No dia 20 de novembro, próxima quinta-feira, é celebrado o Dia Nacional do Zumbi e da Consciência Negra. A data é oficialmente feriado nacional mediante a Lei 14.759/2023, sancionada em 2023, e homenageia Zumbi dos Palmares, líder do Quilombo dos Palmares e símbolo da resistência negra contra a escravidão.

O feriado começou a valer em todo o Brasil a partir de 2024. Antes disso, era feriado estadual ou municipal em vários locais do país. Mesmo com a folga em todo território nacional, nem todos os trabalhadores são dispensados das atividades.

Em entrevista ao Portal iG, o advogado trabalhista Diogo Fontes observa que todos os trabalhadores contratados por meio do regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) têm direito a folga remunerada nesse feriado.

"Se houver trabalho no dia, o empregado deve receber o pagamento em dobro. A empresa também pode optar por uma folga compensatória em outro dia, conforme os acordos previstos nas convenções sindicais", salienta.

À reportagem, Fontes esclarece que a tividades essenciais, como saúde, transporte e comunicação, podem funcionar normalmente na quinta-feira (20) e devem receber remuneração em dobro ou compensação de folga. Além disso, o advogado frisa que a folga do feriado não pode ser descontada na folha salarial.

Questionado sobre a possibilidade de folga prolongada, ou seja, além do dia 20, a sexta-feira (21) não ter atividades laborais, o advogado explica que não é obrigatório e "depende de negociações", como também acordos coletivos de cada categoria.

Compensação de folga: O que diz a CLT?

Ao Portal iG, o advogado Diogo Fontes salienta que a CLT estabelece que o empregador pode compensar o trabalho realizado durante o feriado através de folga compensatória, que deve ser dada, preferencialmente, na semana do feriado trabalhado.

"Essa compensação deve estar prevista em acordo individual, coletivo ou convenção coletiva. Em casos em que a folga não foi concedida no prazo determinado, o empregador deve pagar a remuneração em dobro pelo trabalho no feriado", ressalta.























