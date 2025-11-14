Foto: Divulgação Portal iG integra a lista de indicados ao “Prêmio Reclame AQUI 2025”, na categoria “Canais de Comunicação e Mídia"

O Portal iG integra a lista de indicados ao “Prêmio Reclame AQUI 2025”, na categoria “Canais de Comunicação e Mídia”. O reconhecimento atribuído pelo voto popular rendeu um troféu ao site e consolida a percepção de confiança, transparência e qualidade que a marca mantém em sua relação com os consumidores.

No Top 5 dos portais de notícias no ranking da Comscore, empresa líder em medição de audiência digital, o iG tem mais de 419 milhões de visualizações segundo dados da Meta ADS e Google ADS.

Prêmio

Criada há 15 anos, a premiação se fortalece como uma das principais iniciativas de reputação corporativa do País ao celebrar empresas que valorizam o consumidor e mantêm desempenho consistente na plataforma.

Para o iG, estar entre as marcas selecionadas representa mais do que prestígio. Significa validar um esforço contínuo por responsabilidade no relacionamento com os leitores. “O iG sempre tratou o leitor como prioridade. Receber essa indicação mostra que nosso compromisso com a audiência não é discurso, é prática. Transparência e respeito guiam cada decisão editorial e cada canal de atendimento,” afirma Thiago Feitosa, CEO do Portal iG.

Entre os diferenciais da iniciativa está o fato da escolha das empresas campeãs ser feita pelo consumidor. É a opinião real de quem vive a experiência que define quem chega ao topo.

A votação popular ocorreu entre 1º de setembro e 7 de novembro, com participação de consumidores cadastrados na plataforma Reclame AQUI. O resultado final será divulgado no dia 10 de dezembro.