Polícia Civi de São Paulo Viatura de Polícia Civil

Um grupo criminoso que pratica o "Golpe do Amor" é alvo de uma operação da Polícia Civil de São Paulo na manhã desta quinta-feira (07), informou a corporação ao Portal iG.

De acordo com as investigações da Operação Lyncon Brown, a quadrilha atua em diferentes regiões do estado com fraudes virtuais e estelionatos sentimentais.



A investigação começou após uma vítima denunciar ter perdido R$ 25 mil em um relacionamento virtual.

Quatro suspeitos foram identificados após meses de trabalho de campo, segundo a corporação.

Os policiais encontraram movimentações financeiras entre contas usadas para lavar o dinheiro extorquido com os golpes.

A operação segue em andamento na manhã desta quinta-feira, e a polícia não descarta novas prisões.