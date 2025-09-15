Divulgação Mariana Sgarioni, nova colunista do iG, traz três décadas de experiência em jornalismo de sustentabilidade empresarial.

Mariana Sgarioni estreia nesta segunda-feira (15) como a mais nova colunista do portal iG. A jornalista chega para reforçar a cobertura de sustentabilidade e contribuir para a disseminação da cultura e da prática ESG. Sua chegada marca um passo importante para o portal, que amplia sua presença em um tema cada vez mais estratégico e em transformação no mercado brasileiro.

Com três décadas de experiência em comunicação e jornalismo, Mariana Sgarioni chega ao iG após uma trajetória consolidada em grandes veículos de comunicação, incluindo Folha de S. Paulo, onde atuou como correspondente em Paris, e revistas das editoras Abril e Globo. Nos últimos anos, a jornalista se especializou exclusivamente na cobertura de sustentabilidade empresarial, tema que se tornou estratégico para o futuro dos negócios no país.

Até maio deste ano, Sgarioni assinava a coluna "Negócios Sustentáveis" no UOL, uma das mais relevantes sobre o tema no país. O sucesso da iniciativa demonstra o interesse crescente do público por conteúdo especializado em sustentabilidade empresarial e negócios ESG.





Mercado ESG

A chegada de Sgarioni ao iG coincide com um cenário de crescimento exponencial do mercado ESG no Brasil. Pesquisas recentes revelam que 71% das empresas brasileiras já adotam alguma prática ESG, representando um aumento de 24 pontos percentuais em relação a 2023, conforme levantamento da Amcham Brasil. Os números demonstram que a sustentabilidade empresarial deixou de ser um diferencial competitivo para se tornar uma necessidade estratégica fundamental.

O Brasil vive um momento único no mercado de carbono global. Com cerca de 60% de seu território preservado e legislação ambiental rigorosa, o país tem potencial para se tornar líder mundial no setor, com estimativas de movimentar até US$ 120 bilhões até 2030, segundo consultorias especializadas. A consultoria McKinsey projeta que o Brasil pode representar 15% da demanda global de créditos de carbono, alcançando US$ 50 bilhões até a próxima década.

Esse cenário favorável coincide com o crescimento acelerado de empresas brasileiras comprometidas com práticas ESG. O Anuário Integridade ESG 2024, desenvolvido pela Fundação Getulio Vargas em parceria com a Insight Comunicação, revelou as 100 empresas brasileiras mais comprometidas com sustentabilidade empresarial, utilizando metodologia inovadora baseada em big data e inteligência artificial.

Foco editorial diferenciado

A nova coluna de Mariana Sgarioni no iG promete abordar temas quentes do mercado ESG, incluindo COP 30, mercado de carbono, tramitações de leis ambientais no Congresso e entrevistas com executivos relevantes.

O diferencial da cobertura estará na demonstração prática de como a transição para um modelo de desenvolvimento econômico mais sustentável representa o caminho mais rentável e viável para as empresas.

"Não existe nenhum caminho corporativo que consiga se manter de pé hoje se não tiver uma estratégia de sustentabilidade empresarial", afirma Sgarioni. Sua missão no iG será "jogar luz" sobre esse caminho, mostrando como trabalhar pelo desenvolvimento econômico mantendo a sustentabilidade do planeta e a dignidade humana representa o principal desafio deste século.



