Reprodução/ Wikimedia Commons Ozzy Osbourne









Mais de cinco décadas após a canção “War Pigs” abrir o álbum Paranoid, lançado em 1970 pelo Black Sabbath, sua letra - composta por Geezer Butler e com contribuições de Ozzy Osbourne -, ainda ressoa com intensidade diante de conflitos mundiais e instabilidades políticas.

Escrita durante um dos períodos mais tensos do século 20 — a Guerra do Vietnã — a canção foi concebida como uma crítica direta à elite militar e política, que, segundo os compositores, manipulava o mundo das sombras enquanto jovens eram enviados para morrer.









A letra por trás do protesto foi escrita por Geezer Butler, baixista e principal letrista do grupo, com contribuições do vocalista Ozzy Osbourne, que deu voz à revolta em uma das faixas mais emblemáticas do heavy metal.

A música originalmente se chamava “Walpurgis” e fazia referência à Noite de Walpurgis, celebração que antecede o dia dedicado a Santa Walpurga e que, segundo antigas crenças, seria marcada por encontros de bruxas. Mas, para os compositores, as verdadeiras entidades demoníacas não estavam no inferno, mas nos escritórios e salões de poder.

Apesar do cenário histórico específico que inspirou a canção, War Pigs se mostra desconfortavelmente atual. Em um mundo atravessado por guerras e discursos inflamados por líderes ao redor do planeta, a crítica feita em 1970 ainda encontra eco pela persistência do mesmo jogo de interesses em nome do lucro, poder e dominação.

O som da denúncia

Ao lado de Iron Man e da faixa-título Paranoid, War Pigs forma a trinca que imortalizou o segundo álbum da banda inglesa como um dos mais importantes da história do rock e o mais vendido da carreira do grupo.

A canção, que se manteve como a abertura do álbum, evidenciava a guinada do grupo para temas políticos e sociais, deixando de lado parte da estética mais fantasiosa do álbum de estreia.

A faixa, que contém mais de sete minutos de duração, alterna entre trechos lentos e explosões sonoras marcadas por riffs e solos cortantes. É nesse cenário sombrio e arrastado que a voz de Ozzy recita os horrores promovidos por aqueles que se escondiam atrás de fardas e paletós:

"(Políticos se escondem / Eles que começaram a guerra / Por que deveriam lutar? / Eles deixam isso para os pobres)"

Apesar de não ser o principal letrista da banda, Ozzy Osbourne foi a voz da imortalização de War Pigs. Sua voz cortante e seu timbre inconfundível deram vida à crítica ácida da letra, transformando versos densos em um hino de protesto que atravessou gerações.





Confira a letra completa de War Pigs:

Porcos de Guerra



Generais reuniram seus exércitos

Assim como as bruxas durante as missas negras

Mentes malignas que tramam destruição

Feiticeiros que edificam a morte

No campo, os corpos queimam

Enquanto a máquina de guerra continua funcionando

Morte e ódio à humanidade

Envenenando as mentes daqueles que sofreram lavagem cerebral

Ah, Senhor, sim!

Políticos se escondem

Eles só iniciaram a guerra

Por que eles deveriam lutar?

Eles deixam esse papel para os pobres, sim!

O tempo dirá a suas mentes poderosas

Fazendo guerra só por diversão

Tratando as pessoas como peões em um jogo de xadrez

Espere até o dia do julgamento deles chegar, sim!

Agora, na escuridão, o mundo para de girar

Cinzas onde os corpos deles queimam

Sem mais porcos de guerra com poder

A mão de Deus marcou a hora

Dia do Julgamento, Deus está chamando

De joelhos, os porcos de guerra rastejam

Implorando misericórdia por seus pecados

Satanás, rindo, abre as suas asas

Ah, Senhor, sim!