Ruas de Pamplona

Oito pessoas ficaram feridas neste domingo (13) na última corrida de touros do festival de São Femín, em Pamplona, na Espanha. Seis delas precisaram ser levadas a hospitais, enquanto as demais receberam atendimento no local, segundo os serviços de emergência da região de Navarra.

Os touros da fazenda La Palmosilla percorreram os 875 metros do trajeto pelas ruas estreitas do centro histórico em apenas dois minutos e 24 segundos. Vestidos de branco com lenços vermelhos, centenas de participantes acompanharam a tradicional corrida.

O evento, que atrai milhares de turistas todos os anos, combina tradição e risco ao colocar corredores diante de animais que chegam a pesar quase 600 quilos. Apesar da popularidade, o festival é criticado por organizações de defesa dos direitos dos animais.

As touradas também fazem parte do programa oficial da festa e acontecem diariamente, sempre no final da tarde, na imponente Plaza de Toros de Pamplona, uma das maiores da Espanha.

Os mesmos touros que participam das corridas matinais são enfrentados por toureiros profissionais, muitos deles entre os mais reconhecidos do país. A tourada segue o formato clássico: o animal é desafiado em uma série de movimentos e rituais.

A arena se divide entre áreas populares, onde a festa e a música são intensas, e setores nobres, onde o espetáculo é acompanhado com silêncio, como uma expressão artística e cultural.

Apesar de sua forte tradição, o evento divide opiniões. Organizações de proteção animal protestam contra o uso dos touros nas corridas e nas arenas, chamando atenção para o sofrimento dos animais. Ainda assim, os ingressos seguem sendo altamente disputados, especialmente por turistas que desejam vivenciar a cultura taurina espanhola de perto.

Durante os nove dias, Pamplona vive uma verdadeira transformação. Ruas e praças ficam lotadas com apresentações musicais, desfiles de gigantes e cabeçudos, fogos de artifício e procissões religiosas em homenagem a San Fermín. Bares e restaurantes funcionam ininterruptamente, e a cidade se torna um polo de cultura, devoção e turismo.

O evento conta com um forte esquema de segurança. Este ano, mais de 3 mil agentes entre policiais, bombeiros e equipes médicas estão de prontidão para atender emergências.