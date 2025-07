Reprodução X Incêndio em Marselha

Um incêndio de grandes proporções atingiu nesta terça-feira (8) áreas florestais próximas a Marselha, no sul da França, obrigando o fechamento total do Aeroporto Internacional de Marselha -Provence (MRS). A medida foi adotada por questões de segurança, já que a fumaça densa se espalhou rapidamente

Segundo autoridades locais, cerca de 700 hectares de vegetação já foram consumidos pelas chamas, que se espalharam rapidamente devido aos fortes ventos — com rajadas de até 70 km/h. O incêndio começou em Les Pennes-Mirabeau, a cerca de 10 km do centro de Marselha, e se aproximou de bairros residenciais e vias expressas.

Todos os voos com origem ou destino em Marselha foram suspensos, e diversas aeronaves precisaram ser desviadas para aeroportos alternativos, como os de Nice, Montpellier, Nîmes e Lyon. Não há previsão oficial de reabertura do terminal aéreo.

Além do aeroporto, linhas ferroviárias e rodovias importantes da região — como a A7, A50 e A55 — também foram afetadas, com bloqueios parciais ou totais para facilitar o trabalho das equipes de emergência.

Cerca de 700 bombeiros atuam no combate às chamas, com apoio de aviões-tanque e helicópteros. As autoridades orientaram moradores de áreas próximas a permanecerem em casa, com janelas e portas fechadas, e evitarem deslocamentos.

Alertas foram enviados por celular à população local. A recomendação é que as pessoas usem panos úmidos nas frestas de portas e janelas para reduzir a entrada de fumaça. Ainda não há informações sobre feridos ou vítimas, mas o risco de reativação do fogo permanece alto.

Apesar de alguns focos já terem sido controlados, os ventos fortes e o calor seco dificultam o trabalho dos bombeiros. A prefeitura de Marselha permanece em estado de alerta, e equipes de resgate continuam mobilizadas durante a noite.

O governo francês acompanha a situação e pode solicitar reforços de outras regiões do país. Especialistas alertam que eventos como este tendem a se intensificar durante o verão europeu, especialmente em áreas com vegetação seca.

Quem tem voo marcado para Marselha nos próximos dias deve entrar em contato com a companhia aérea para verificar cancelamentos ou remanejamentos. A orientação é evitar deslocamentos para a região até que a situação esteja controlada.