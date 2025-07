Reprodução/ PCES Cova profunda aonde foi encontrado o jovem Lázaro Airan dos Santos Pereira













A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) apresentou, nesta segunda-feira (07), as atualizações sobre a investigação do desaparecimento de Lázaro Airan dos Santos Pereira, de 17 anos, ocorrido em 12 de junho no Centro de São Mateus (ES).

Segundo o delegado Fabrício Dutra, superintendente de Polícia Regional Norte, seis pessoas foram presas até o momento por suspeita de envolvimento no desaparecimento e possível assassinato do jovem. No entanto, a polícia ainda não revelou qual seria o papel individual de cada um no crime nem a motivação, que segue sob apuração.

O corpo de Lázaro foi encontrado em uma cova no distrito de Guriri, em São Mateus, na última sexta-feira (4), após denúncia anônima. Familiares reconheceram os restos mortais, mas a confirmação oficial da identidade e a causa da morte aguardam laudos da Polícia Científica.

O corpo, já em avançado estado de decomposição após 22 dias do desaparecimento, teve a causa do óbito classificada como 'indeterminada' pelo IML de Linhares, conforme relatado pelo perito oficial-geral, Carlos Alberto Dal-Cin (PCIES).

Durante a perícia, a equipe também realizou análises em carros suspeitos de terem sido usados no sequestro da vítima. Para isso, foi utilizado o reagente Blue Star, um luminol que reage com o ferro presente no sangue, revelando vestígios invisíveis a olho nu.

Foram detectadas reações positivas, indicando possíveis vestígios de sangue. Esse material foi coletado e está sendo processado em laboratório para tentativa de extração de DNA e confronto com o material genético retirado do corpo.

Também foram encontrados fios e pedaços de cano no interior do veículo, que podem indicar possível estrangulamento ou amarras. Esses fios passarão por exames com swab (cotonete de coleta) em busca de material epitelial, que será submetido à análise genética para verificar se há correlação com a vítima.

Como Lázaro desapereceu?

Lázaro foi visto pela última vez em 12 de junho, quando saiu do apartamento onde morava com a família, em São Mateus (ES), para entregar uma televisão vendida por um amigo. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o adolescente entra em um carro na região central da cidade.

Cinco dias depois do sumiço, a Polícia Civil prendeu um homem, de 24 anos, apontado como suspeito de participação direta no caso. Ele foi detido em 17 de junho, ao comparecer à Delegacia Regional de São Mateus sob o pretexto de buscar informações sobre a investigação.

Na ocasião, tentou apresentar uma versão dos fatos que o inocentasse, afirmando que havia se encontrado com Lázaro para vender uma televisão supostamente furtada, por R$ 650. Segundo ele, o aparelho foi colocado em um Fiat Siena chumbo, pertencente a um conhecido.

No entanto, os investigadores acreditam que a história possa ter sido forjada como parte de uma armadilha para atrair Lázaro. Diante das contradições, o homem foi autuado em flagrante pelos crimes de receptação e sequestro e transferido para o sistema prisional.





As investigações avançaram com a prisão de mais dois suspeitos em 26 de junho, na localidade de Guriri. Posteriormente, outros três indivíduos também foram detidos por envolvimento com o desaparecimento do adolescente, totalizando seis presos até o momento.

Segundo o delegado Marcelo Cruz, titular da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de São Mateus, a fase de capturas foi concluída.

“Encerramos, em um primeiro momento, a fase de capturas dos suspeitos diretamente envolvidos no crime. A investigação entra agora em uma nova etapa, voltada à consolidação das provas e confirmação dos vínculos entre os investigados, com base nos elementos já coletados” , afirmou.