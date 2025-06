Reprodução/ Redes Sociais Misseis iranianos













O Irã lançou, nesta segunda-feira (23), uma ofensiva com mísseis contra bases militares dos Estados Unidos no Catar e no Iraque, em uma operação batizada de “Anunciação da Vitória”.









A ação foi descrita como uma resposta direta aos recentes bombardeios norte-americanos a instalações nucleares iranianas como Fordow, Natanz e Isfahan — centros-chave no programa atômico do país persa.

A ação foi confirmada por autoridades de Teerã e ocorre em meio a uma escalada de tensão militar no Oriente Médio.

Segundo a agência iraniana Tasnim, o ataque atingiu a base aérea de Ain al-Asad, no Iraque, onde estão posicionadas tropas dos EUA. Autoridades locais elevaram o nível de alerta e orientaram civis a buscar abrigo em bunkers. Outro alvo foi a base de Al Udeid, no Catar, considerada a maior instalação militar americana no Oriente Médio. Explosões foram ouvidas em Doha, capital do país.





A base de Al Udeid abriga o Comando Central das Operações Aéreas dos Estados Unidos no Oriente Médio (CENTCOM) e também recebe militares britânicos em regime de rodízio. No total, os EUA mantêm cerca de 40 mil tropas distribuídas em países da região.

A Casa Branca e o Departamento de Defesa dos Estados Unidos estariam monitorando a situação, diante das crescentes tensões na região.

Diante do ataque, o governo do Catar divulgou por meio de uma publicação na rede social X (antigo Twitter) no qual afirma: “O Estado do Catar condena veementemente o ataque da Guarda Revolucionária Iraniana contra a Base Aérea de Al-Udeid. Afirmamos que o Catar se reserva o direito de responder diretamente de maneira equivalente à natureza e à escala desta agressão descarada, em conformidade com o direito internacional.”

O episódio marca uma nova escalada no conflito entre os dois países e levanta preocupações sobre o agravamento do cenário geopolítico no Oriente Médio.