A tragédia ocorrida na manhã deste sábado (21) em Praia Grande, no sul de Santa Catarina, ganhou repercussão em diversos veículos da imprensa internacional. O acidente com um balão de ar quente, que transportava 21 pessoas, terminou com 8 vítimas fatais e 13 feridos, muitos em estado grave.

A aeronave pegou fogo durante o voo, gerando cenas dramáticas que chocaram o Brasil e ganharam o mundo.

Imprensa estrangeira relata detalhes da tragédia

O site da agência Associated Press (AP) destacou o impacto da tragédia, ressaltando que o balão caiu logo após um incêndio repentino durante o voo.

A agência americana citou declarações de autoridades locais e apontou o contexto cultural das festas juninas, período no qual o balonismo é bastante praticado no país.

Já o tabloide britânico Daily Mail chamou o episódio de “queda horrorosa” e descreveu em detalhes o momento em que o piloto instruiu os passageiros a saltarem ao se aproximarem do solo. Segundo o jornal, alguns conseguiram se jogar a tempo, enquanto outros permaneceram na cesta, que se soltou e despencou do céu.



“A cena foi de puro terror em um voo que deveria ser apenas contemplativo” , escreveu o veículo britânico.

Comparações internacionais e críticas à segurança

Além da cobertura dos fatos, a imprensa internacional apontou preocupações com a segurança em voos turísticos e comparou o caso a acidentes semelhantes já ocorridos na Turquia, Egito e México.

A AP ressaltou que a tragédia reacende debates sobre a regulamentação do setor no Brasil, especialmente no contexto de alta demanda durante o mês de junho.

Especialistas entrevistados por veículos estrangeiros também questionaram a presença de mais de 20 pessoas em um único balão e a eficácia dos equipamentos de segurança a bordo.

Governo lamenta e investigação em curso

O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello(PL), lamentou o ocorrido nas redes sociais e garantiu apoio às famílias das vítimas. Equipes da Polícia Científica e do Corpo de Bombeiros estão no local para identificar as causas do incêndio e verificar se houve falhas operacionais.

Tragédia local, impacto global

A repercussão internacional do acidente mostra como tragédias regionais podem gerar alerta global quando envolvem riscos turísticos e segurança pública. A expectativa agora é que autoridades brasileiras revisem protocolos de segurança no balonismo, para evitar que episódios semelhantes voltem a ocorrer.