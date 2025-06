Reprodução/ iStock Cachorro-do-Mato













Um cachorro-do-mato foi flagrado circulando próximo ao Mosteiro de São Bento, em Vinhedo, interior de São Paulo. A presença do animal chamou atenção por ocorrer em uma área próxima à zona urbana, porém áreas de vegetação nativa e ecossistemas intocados são cenários propícios para essas aparições.













O avistamento da espécie foi divulgado pela rede social do Social Vinhedo, que compartilhou imagens do animal em um momento tranquilo nos arredores do Mosteiro de São Bento. A publicação gerou grande repercussão entre os moradores, que demonstraram surpresa e ao mesmo tempo levantou críticas sobre o desmatamento progressivo que tem levado a fauna silvestre a buscar refúgio na zona urbana.

Espécie nativa da fauna brasileira, o cachorro-do-mato (Cerdocyon thous) é um mamífero de porte médio, pesando entre 5 e 8 quilos. Sua pelagem apresenta tons que variam entre o acinzentado e o amarronzado, com orelhas pequenas e focinho afilado. De hábitos geralmente noturnos e comportamento reservado, a espécie tem grande capacidade de adaptação, sendo encontrada em florestas, áreas rurais e até mesmo em locais próximos a centros urbanos.





Onívoro, o cachorro-do-mato tem uma dieta diversificada, composta por frutas, insetos, pequenos animais e carcaças, o que o torna um importante agente no equilíbrio dos ecossistemas. Além de controlar populações de pequenos vertebrados, ele também contribui para a dispersão de sementes, favorecendo a r egeneração natural da vegetação.