Vai na Fonte IG Equipe do Vai na Fonte, com Amaury Ribeiro Jr, Rodrigo Lopes, Luiz Ricardo Lanzetta e Hélcio Zolini

O iG chega ao seu 25º aniversário em 2025 consolidando-se como uma referência no jornalismo digital . Como parte de sua estratégia para ampliar ainda mais sua capilaridade e fortalecer sua credibilidade, o portal acaba de integrar em sua estrutura o Vai na Fonte , um canal especializado em jornalismo investigativo com rigorosa apuração jornalística e independência editorial.

O Vai na Fonte focará na produção de reportagens exclusivas, abordando temas de grande interesse público com profundidade e precisão.

Jornalismo investigativo de excelência

O Vai na Fonte se diferencia pela qualidade e experiência de sua equipe. O projeto reúne jornalistas premiados com honrarias como Prêmio Esso e Prêmio Embratel, além de contar com um time de especialistas em diversas áreas do conhecimento que trazem diferentes perspectivas para a análise dos fatos.

A proposta editorial do canal é ir além das manchetes rápidas e superficiais, entregando conteúdos embasados em métodos rigorosos de investigação. Para isso, o Vai na Fonte se apoia em fontes primárias, documentos sigilosos e reportagens aprofundadas, garantindo transparência e credibilidade ao público.

Time premiado

A equipe do Vai na Fonte é composta por grandes nomes do jornalismo brasileiro, profissionais reconhecidos por suas trajetórias em veículos de renome e pela condução de reportagens de alto impacto. Entre os destaques estão:

Amaury Ribeiro Jr.

Com uma carreira marcada por investigações de grande repercussão, Amaury Ribeiro Jr. é um dos jornalistas mais premiados do país. Autor do best-seller "A Privataria Tucana", que revelou bastidores de esquemas de privatizações no Brasil, ele também escreveu "O Lado Sujo do Futebol" e "Poderosos Pedófilos". Ao longo de sua trajetória, trabalhou em O Globo, Folha de S. Paulo, Record TV, Jornal do Brasil e foi editor da IstoÉ.

Rodrigo Lopes

Rodrigo Lopes acumula passagens por veículos como Record TV, O Globo, Correio Braziliense, Hoje em Dia, Jornal do Brasil, IstoÉ e Estado de Minas. Seu talento investigativo lhe rendeu prêmios importantes, como o Prêmio Esso e o Prêmio Vladimir Herzog, com reportagens que impactaram o cenário político e social do Brasil.

Hélcio Zolini

Com experiência consolidada em veículos de grande circulação, Hélcio Zolini atuou como repórter e editor na Folha de S. Paulo, Estado de Minas, Diário do Comércio, Record TV e Hoje em Dia. Além disso, foi diretor institucional e de jornalismo, contribuindo para o desenvolvimento de projetos editoriais estratégicos.

Luiz Ricardo Lanzetta

Especialista em comunicação e gerenciamento de crise, Luiz Ricardo Lanzetta é um dos mais respeitados consultores do setor. Sua experiência no planejamento e na condução de estratégias de comunicação faz dele um nome essencial para a credibilidade e expansão do Vai na Fonte.

Análises com especialistas de diversas áreas

O diferencial do Vai na Fonte não está apenas na experiência dos jornalistas, mas também na pluralidade de vozes que enriquecem seus conteúdos. O canal conta com um time de colunistas renomados, formado por:

Juristas e procuradores da República, que analisam questões legais e jurídicas;

Delegados federais e peritos criminais, que trazem visões técnicas sobre segurança e investigações;

Desembargadores e advogados, que esclarecem temas do universo jurídico;

Ambientalistas, que discutem políticas públicas e sustentabilidade;

Lideranças de movimentos sociais, que trazem o olhar da sociedade civil sobre temas de impacto;

Médicos e especialistas da saúde, que oferecem informações confiáveis sobre questões sanitárias.

Essa diversidade de fontes garante que o público tenha acesso a análises qualificadas e embasadas, fugindo do imediatismo e da superficialidade que muitas vezes dominam o jornalismo digital.

iG: 25 anos de inovação no jornalismo digital

Desde sua fundação em 2000, o iG tem sido um dos pioneiros do jornalismo digital no Brasil. Sempre atento às transformações do setor, o portal investe continuamente em novos formatos, ferramentas e profissionais para manter sua relevância e expandir sua audiência.

A integração do Vai na Fonte é apenas uma das iniciativas estratégicas do iG para reforçar seu compromisso com um jornalismo independente, investigativo e de alta qualidade. Com essa parceria, o portal amplia sua atuação, oferecendo aos leitores conteúdo aprofundado, transparente e indispensável para compreender os fatos que moldam o país.

Acesse e fique por dentro das grandes reportagens

Quer acompanhar as principais investigações e análises exclusivas do Vai na Fonte ? Acesse vainafonte.ig.com.br e fique por dentro das reportagens que fazem a diferença!