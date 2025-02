Reprodução Fotógrafa de 34 anos foi agredida com sono no olho durante show.





Uma fotógrafa foi agredida com um soco no olho durante o show " Ensaios da Anitta", no Rio de Janeiro. O incidente ocorreu na noite de domingo (09).

Laura Philippsen, de 34 anos, foi surpreendida pelo agressor ao retornar do banheiro com sua companheira Nayla Mohamad, de 35 anos, por volta das 22h30. A fotógrafa postou nas redes sociais fotos do ocorrido e recebeu diversos comentários de apoio e solidariedade. Muitos seguidores expressaram indignação com o ocorrido e pediram justiça.

Segundo O Dia, a Polícia Civil está investigando o caso e trabalha na identificação do agressor.

Os seguranças do evento retiraram o agressor do ambiente da festa, mas ele continuou gritando e insultando Laura e Nayla. Testemunhas afirmaram que ele se envolveu em outros episódios de violência na mesma noite.