Justiça Eleitoral Título digital pode ser usado no dia da votação





Nesse sábado (5), será o prazo final para baixar ou atualizar o e-Título , o aplicativo oficial da Justiça Eleitoral que substitui a versão impressa do título de eleitor . A partir do domingo (6), o sistema ficará temporariamente indisponível, impossibilitando a emissão de novos títulos digitais até o fim do primeiro turno . O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) recomenda que eleitores interessados em usar o app façam o download com antecedência para evitar problemas decorrentes do grande volume de acessos na véspera ou no dia da votação.

Para o eventual segundo turno, marcado para 27 de outubro, o sistema de emissão também será suspenso nos dias próximos à votação.

Como usar o e-Título?

O aplicativo é gratuito e está disponível para smartphones com sistemas Android e iOS. Após baixar o e-Título, basta seguir alguns passos simples para habilitar o uso:

Clique em "Começar no e-Título" e aceite o Termo de Uso e Política de Privacidade

Informe seus dados pessoais: nome completo, CPF, data de nascimento e nome dos pais;

Confirme as informações exibidas, como seu local de votação e outros detalhes cadastrais;

Crie uma senha e, se for solicitado, faça a verificação facial (selfie) para autenticar seu cadastro;

Opcionalmente, você pode habilitar o acesso ao aplicativo por impressão digital, facilitando o uso no dia da eleição.

O processo é simples, mas deve ser feito com antecedência para garantir que o título digital esteja disponível e pronto para uso no dia da votação.

Outras funcionalidades do app

Além de servir como título de eleitor digital, o e-Título oferece diversas funcionalidades, como consultar o local de votação, justificar ausência, emitir certidões de quitação eleitoral e pagar multas relacionadas a débitos eleitorais. Esses recursos podem ser acessados na aba "Mais opções", dentro do próprio app.

Posso votar apenas com o e-Título?

Sim, o e-Título substitui o título impresso e permite votar apenas com o celular, desde que sua biometria esteja regularizada. Caso a foto não apareça no aplicativo, será necessário apresentar um documento oficial com foto, como carteira de identidade, CNH ou passaporte, para acessar a urna.