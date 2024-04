Francisco Arrais/PMS Polícia Militar em ação na cidade de Santos (SP)

Carlos Henrique Barbosa Garcia, 26, foi assassinado pela Polícia Militar na cidade de Santos, litoral sul de São Paulo. O caso aconteceu na região do bairro Bom Retiro, na Praça José Lamacchia na última quarta-feira (3), mesmo local que uma mãe de seis filhos também foi atingida com um tiro na cabeça.







Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), a PM realizava um patrulhamento pela região, quando três suspeitos armados foram encontrados, iniciando uma troca de tiros. Foi neste momento que Carlos foi baleado e morto pelos policiais.



Em comunicado, a SSP afirmou que o homem havia sido atendido por moradores da região antes da chegada do resgate. Carlos morreu no Pronto Socorro da Zona Noroeste, hospital da cidade.

Uma quantia de dinheiro, maconha e a pistola usada na ação teriam sido encontradas pela perícia ao lado do corpo da vítima. A SSP comunicou que o caso foi registrado como “drogas sem autorização ou em desacordo, morte decorrente de intervenção policial e tentativa de homicídio” no 5°DP da cidade.

Outras mortes na região

Edneia Fernandes foi baleada na cabeça por uma bala perdida no mesmo local, no último dia 27. Na ocasião, havia um suposto confronto entre policiais militares e criminosos. A mulher foi declarada morta na noite seguinte e deixou seis filhos.

Os moradores, entretanto, negam qualquer troca de tiros e afirmaram nas redes sociais que o tiro foi dado por um PM que passava em uma moto na Praça. A SSP afirmou que a troca de tiros teria começado após dois homens passarem pel local com uma moto em alta velocidade, eles teriam ignorado a ordem de parada dos policiais e, segundo a pasta, teriam atirado cinco vezes contra os agentes.

O soldado Samuel Wesley Cosmo também morreu no local. Ele fazia um patrulhamento na região quando foi acertado com um tiro em seu rosto. A morte do agente da Rota foi registrada no dia 2 de fevereiro, mesma data que se iniciou a terceira fase da Operação Verão.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp