Divulgação Totem da campanha

Na semana em que a guerra entre Israel e o Hamas completa 6 meses, ainda com mais de 100 pessoas sequestradas pelos terroristas do Hamas, entre elas mulheres, idosos e crianças, o movimento #PinForPeace reforça seu apelo pela paz, contra o terrorismo e o antissemitismo. E com aliados de peso: 24 shoppings centers em seis Estados do País passam a exibir a campanha em telões.

Atendendo a um pedido pessoal de Natalie Klein, Alan Strozenberg, Daniel Oksenberg, Paula Puppi e Jairo Goldflus, idealizadores do movimento #Pinforpeace, Eduardo Peres, CEO do Grupo Multiplan, disponibilizou todos os shoppings da rede no país para veicular por meio de totens digitais a campanha idealizada pela Agência Baila, que surgiu após os ataques do grupo terrorista Hamas e a crescente onda de antissemitismo global.

O movimento convida as pessoas a postarem selfies em preto e branco com um pin, que traz uma estrela de Davi formada por laços, e a marcarem cinco amigos com a hashtag #pinforpeace. Há também a opção dos pins físicos, que são distribuídos gratuitamente, acompanhados de um texto manifesto.

Em menos de cinco meses, a iniciativa, que já recebeu o apoio de diversas personalidades incluindo Luciano Huck, Adriane Galisteu, Patrícia Abravanel, Didi Wagner, Ticiane Pinheiro e recentemente o israelense Uri Levine, criador do Waze, conquistou 17 milhões de impressões e mais de 20 mil fotos compartilhadas em oito países, além do Brasil, espalhados pelos quatro continentes (Uruguai, Estados Unidos, Portugal, Suíça, França, Holanda, Hong Kong e Israel), além dos 30 mil pins físicos que já foram distribuídos.

“O foco é a paz. Ela só vai acontecer quando existir a coexistência entre os povos, suas culturas e religiões. E, para que isso aconteça, temos que acabar com o antissemitismo e todo tipo de preconceito. A paz é algo que parece utópico, mas isso não deveria nos impedir de lutar por ela. Uma luta que deve ser de todos, de cada um de nós. A campanha busca se comunicar com o público em geral, visando aumentar o engajamento e o impacto do movimento. Diante de tanto ódio, não podemos ficar calados”, explica Strozenberg, um dos criadores do movimento e fundador e CEO da agência Baila.

“Precisamos estimular o respeito mútuo entre as pessoas e os povos, independente de suas origens e crenças, em benefício da paz. Essa campanha é mais um passo para que o movimento possa inspirar mais pessoas, de qualquer lugar do mundo, e que ajude na luta contra a crescente onda global de terrorismo e de antissemitismo”, afirma Natalie Klein, fundadora e CIO da NK Store.

“O Pin for Peace nasceu da vontade de mostrar publicamente a nossa união, tanto no luto pelas vítimas do terrorismo como na luta contra o crescente antissemitismo. Daí veio o símbolo do movimento. O que temos visto desde o lançamento foi um engajamento emocionante de pessoas que, independente da religião ou origem, acreditam em uma paz verdadeira e duradoura, com o fim do terrorismo e da intolerância”, diz Daniel Oksenberg, também cofundador e CEO da agência Baila.

Durante todo o mês de abril, os totens da Campanha poderão ser vistos nos seguintes locais: São Paulo (Morumbi Shopping, Shopping Anália Franco, Shopping Vila Olímpia e Morumbi Corporate), Jundiaí (Jundiaí Shopping), Ribeirão Preto (Shopping Santa Úrsula e Ribeirão Shopping), São Caetano do Sul (Park Shopping São Caetano), Rio de Janeiro ( Barra Shopping, NewYork City Center, Park Jacarepagua, Park Shopping Campo Grande e Village Mall), Brasília ( Park Shopping e Park Shopping Corporate), Belo Horizonte (BH Shopping, Diamond Mall e Pátio Savassi), Curitiba (Park Shopping Barigui), Porto Alegre ( Barra Shopping Sul e Golden Lake), Canoas (Park Shopping Canoas) e Maceió (Park Shopping Alagoas).

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp