Divulgação Programa Farmácia Popular tem medicamentos para todos





Em um país com tamanha diversidade e complexidade como o Brasil, garantir o acesso a medicamentos e cuidados de saúde é uma missão de extrema importância. E neste ano, o Programa Farmácia Popular teve seus benefícios expandidos pelo Governo Federal com novos remédios gratuitos disponíveis e uma mensagem inequívoca para a população: o cuidado é universal, independentemente da classe social.

E uma das atualizações mais notáveis é a inclusão de dois novos tipos de medicamentos na lista de remédios oferecidos gratuitamente pelo programa, sendo os anticoncepcionais e medicamentos para osteoporose . Essa ampliação do leque de opções reflete um compromisso com a saúde reprodutiva e óssea de pessoas das mais variadas idades, tornando o cuidado mais acessível para todos.

Mas outro passo importante também foi dado em direção ao cuidado ampliado para aqueles que mais precisam. Agora, os 55 milhões de beneficiários do Bolsa Família têm acesso a todos os 39 fármacos participantes do programa com 100% de gratuidade, eliminando a necessidade de cadastros adicionais e simplificando o processo para obter os remédios necessários. Além dos remédios, também passou a disponibilizar gratuitamente as fraldas geriátricas para esses beneficiários.

Já para os que não fazem parte do Bolsa Família, através de um subsídio governamental, ainda é possível conseguir descontos expressivos em outros medicamentos, chegando a até 90% do valor de venda - bastando apresentar a receita médica, CPF e documento com foto. A outra parte fica por conta do cidadão. Tais medicamentos ajudam no controle de doenças como colesterol (dislipidemia), rinite, doença de Parkinson, glaucoma, diabetes mellitus associada a doença cardiovascular e fraldas geriátricas para incontinência urinária. Já os medicamentos para hipertensão arterial, diabetes, asma, osteoporose e anticoncepcionais são gratuitos para toda população.

Essa iniciativa visa garantir que tratamentos vitais estejam ao alcance de um número maior de pessoas, proporcionando uma melhor qualidade de vida e evitando o comprometimento da renda familiar associado à saúde e o gasto com internações. Estudos da Universidade Federal da Bahia (UFBA), publicados em 2017, analisaram a relação do Farmácia Popular com o número de internações e óbitos por diabetes e hipertensão. Só para se ter noção, entre 2006 e 2015, o índice de internações por diabetes caiu 13% e as hospitalizações por hipertensão tiveram redução de 23% em todo país. Já entre 2011 e 2015, o total de mortes por complicações ligadas ao diabetes caiu 8,23%.

O Programa

Contemplando tratamentos para 11 doenças, a verdadeira essência do Farmácia Popular reside na sua promessa de cuidado para todos, sem exceção. Embora comumente associada à assistência para a população de baixa renda, o programa vem se empenhando em redefinir essa percepção. A saúde não conhece barreiras de classe social e o Farmácia Popular reforça essa ideia, assegurando que todos os brasileiros, sem exceção, de todas as idades e classes, possam acessar os serviços disponíveis.

Está prevista a ampliação do acesso aos medicamentos para as populações indígenas aldeadas de difícil acesso, que ocorrerá por meio de um representante que poderá retirar os medicamentos. Dessa forma, não será mais necessário o deslocamento desta população até uma farmácia. A iniciativa deve começar pelo território Yanomami, sendo progressivamente expandida para outros Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEIs).

Além das atualizações de benefícios, o programa também vem se expandindo, convidando donos de farmácias e drogarias a se cadastrarem em suas regiões. Esse passo visa ampliar a rede de atendimento, tornando os medicamentos e cuidados ainda mais acessíveis em diversas áreas do país. A simplicidade do cadastro e a organização cuidadosa do processo, por sua vez, asseguram que essa expansão ocorra de maneira eficiente. É possível conferir o edital e documentação necessária clicando aqui .