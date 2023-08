Foto: Reprodução Instagram Vitor Leal perdeu a vida, enquanto nadava em uma propriedade rural

O jovem Vitor Leal morreu neste domingo (13) enquanto nadava em uma propriedade rural próxima à rodovia Transamazônica (BR-230) em Brejo Grande do Araguaia, localizado no sudeste do Pará.

No local, havia sido realizada uma cerimônia de batismo, contando com a participação do seu pai, o pastor evangélico José Leal.

Como tudo aconteceu

De acordo com depoimentos prestados à polícia, após a cerimônia de batismo, os membros da igreja decidiram tomar banho no açude. Foi nesse momento que o jovem, durante uma brincadeira de natação, se afogou.

A Polícia Civil e a Polícia Militar foram acionadas por volta das 13h30. José e outros presentes tentaram resgatar Vitor, mas sem sucesso. O corpo desapareceu nas águas e somente algumas horas depois, por volta das 16h40, foi localizado.

A Polícia Científica foi mobilizada para conduzir a remoção do corpo em conjunto com o Instituto Médico Legal de Marabá, cidade mais próxima.

Em comunicado oficial, a Polícia Civil informou que deu início a um inquérito policial para investigar as circunstâncias do falecimento. Perícias estão sendo realizadas e testemunhas estão sendo ouvidas como parte dos esforços para esclarecer o ocorrido.