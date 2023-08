Divulgação Da esquerda para a direita: Michel Haibi, Maiara Ferrari, Caroline Ferrari, Paulo Cesar Ferrari, Larissa Ferrari e Liu Ferrari





Uma das 100 maiores agências de propaganda do Brasil, a Octopus, completa 45 anos neste dia 8 de agosto de 2023. Sediada em Santo André, SP, é a maior da região, imprimindo sua relevância no estado, além de operar em Brasília, DF. É agência de propaganda e atua, também, como consultoria de comunicação. Com contas governamentais, privadas e do terceiro setor, a Octopus perpassa o tempo com um DNA estratégico e capacidade de execução multiplataforma.

Segundo Paulo Cesar Ferrari, Presidente da Octopus , “a agência acompanha as mudanças, seguindo tendências globais e traduzindo sua capacidade de se reinventar como ato contínuo. De dentro para fora, ela reforça seu protagonismo regional e peso nacional. A Octopus soube e sabe se adequar aos movimentos do mercado e à renovação no jeito de se fazer propaganda. E foi exatamente isso que permitiu sua permanência no mercado.”

Empresa familiar, a agência conta com a família na direção e expansão dos negócios.

De acordo com Michel Haibi, Diretor de Atendimento e Licitações , a Octopus acumulou prêmios importantíssimos ao longo de sua trajetória e sempre figurou na lista das maiores agências do Brasil. “Temos objetivos, visão, clientes e resultados relevantes para ampliar nossa competitividade. É como vemos acontecer, por exemplo, com o TSE (Tribunal Superior Eleitoral): juntos, superamos recordes de engajamento e envolvimento, fundamentais para uma jornada de comunicação de sucesso, diante de públicos tão diversos no país.”

Como consultoria de comunicação, a Octopus explora estratégias que promovem o crescimento inteligente e sustentável de diversos perfis de negócios. “O olhar para o negócio, muito além dos objetivos de comunicação e marketing, é o que tem feito a diferença na observação analítica que conseguimos praticar com as contas que atendemos. Conhecer profundamente o segmento e participar mais da vida do cliente faz com que o passo a passo a ser desenvolvido leve em conta suas dores reais. É uma troca que resulta na visão macro que precisamos ter”, colocou Liu Ferrari, Diretor de Planejamento .

E, como agência multiplataforma, as soluções integradas geram maior agilidade e resultado na aplicabilidade da comunicação. Segundo Larissa Ferrari, Diretora Digital , esse ecossistema possibilita um controle maior na funcionalidade e mensuração da estratégia. "A robustez é o que nos faz construir cases de sucesso, como por exemplo, com a Câmara Municipal de São Paulo. Nós a transformamos, em conjunto com nosso cliente, na Casa Legislativa com maior interação positiva no Brasil. Isso não se faz da noite para o dia, demanda consistência, percepção e atitude responsável.”

“Nossa cultura, moldada ao longo de mais de quatro décadas, reforça o compartilhamento de ideias e habilidades, permitindo uma atuação eficiente em todas as entregas. Dessa forma, a Octopus constrói um sistema que se retroalimenta com profissionais especialistas, parceiros chave, tecnologia, relacionamento e uso estratégico dos recursos”, comentou Maiara Ferrari, Diretora Administrativa .

Aos 45 anos, nos orgulhamos em afirmar que a Octopus é “atemporal, como toda grande ideia”. "Porque, afinal de contas, a solução criativa, a 'grande ideia’, é a essência do nosso trabalho. Isso sempre fez e sempre fará a diferença. Seja no planejamento, na mídia, no atendimento, na produção ou na criação, essa é a busca que nos move e nos renova, todos os dias”, concluiu Caroline Ferrari, Diretora de Novos Negócios e Head Licitações .

Para saber mais e entrar em contato, acesse: www.octopus.com.br