Instagram Casal espanhol

Um casal espanhol viralizou nas redes após decidir assinar um acordo muito peculiar. A namorada do jovem Gabriel o fez assinar um contrato para tentar se prevenir de uma futura traição.

O acordo proposto por Verônica inclui uma série de premissas que não devem ser violadas. Em primeiro lugar, de acordo com o contrato, “os noivos concordam em não ter conversas explícitas com terceiros, por qualquer meio”. O incumprimento desta condição acarreta multa de 500 euros, ou seja, R$ 2 mil.

A segunda proibição é a de “fazer sexo oral com terceiros”. Neste caso, a eventual penalização ascende a 2 mil euros, R$ 10 mil. A multa é ainda mais cara por “ter relações sexuais de qualquer natureza com terceiros”. Se alguma das partes ultrapassar essa linha, terá de pagar 5 mil euros, R$ 27 mil.

O jovem aceitou todas as condições impostas pela namorada e assinou o acordo, que sua companheira já havia assinado anteriormente. Além disso, para não haver dúvidas sobre o cumprimento do pacto, ele tirou uma foto com o contrato assinado em mãos e postou nas redes sociais.

Como não poderia deixar de ser, o acordo foi um sucesso nas redes.