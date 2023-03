Reprodução Youtube @The Telegraph Navio tomba em porto na Escócia - 22.03.2023

Um grande navio tombou drasticamente no porto de Leith, em Edimburgo, na Escócia, deixando pelo menos 25 pessoas feridas, segundo informações do serviço de emergência local, nesta quarta-feira (22).

Onze pessoas foram hospitalizados, enquanto os outros dez receberam tratamento no local e foram liberados posteriormente.

Ventos fortes

Moradores locais afirmaram que ventos fortes foram observados na área, o que pode ter causado o incidente. A embarcação, que mede 76 metros de comprimento, estava ancorada em Leith, uma cidade costeira no norte da capital escocesa.

Embora a polícia não tenha fornecido uma declaração oficial sobre a causa do acidente, a população foi orientada a evitar a área.

A embarcação -- conhecida como Petrel -- foi usada para pesquisas tecnológicas e foi originalmente adquirida pelo cofundador da Microsoft , Paul Allen.



O navio era equipado com tecnologia de exploração marítima e liderou várias missões de resgate de naufrágios históricos, incluindo a localização do USS Indianapolis em 2017 no Mar das Filipinas.

