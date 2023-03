Reprodução Redes Sociais Senado celebra dia Nacional da Síndrome de Down

Hoje, 21 de março é o Dia Nacional e Internacional da Síndrome de Down . A data está no calendário da Organização das Nações Unidas desde 2012, como forma de conscientizar a população para se quebrar o estigma social e acabar com o preconceito.

Segundo o IBGE, cerca de 300 mil brasileiros nascem com essa condição. É importante ressaltar que a síndrome de Down não é uma doença e sim uma condição genética. Ela causa alteração no cromossomo 21 das células , fazendo com que existam três cromossomos no lugar de dois.

O senador Romário tem um filho com síndrome de Down (Romarinho) e ao longo de sua carreira política se dedica a lutar pelos direitos das pessoas com deficiência, incluindo as pessoas com síndrome de Down e está a frente do Instituto Romário .

No evento, que não acontecia desde o primeiro ano da pandemia da Covid-19, o senador reafirmou seu compromisso em contribuir na luta por direitos às pessoas com Sindrome de Down e pessoas com algun tipo de deficiência.

"Finalmente, depois de 3 anos afastados, estamos aqui novamente nessa grande celebração do Dia Internacional da Síndrome de Down . Celebrando a existência e reconhecendo a importância dessas pessoas na sociedade. Dando espaço para que eles possam contar sua própria história, tomando o protagonismo de suas vidas", disse Romário.

21 de março é o Dia Nacional e Internacional da Síndrome de Down não por acaso. A data faz analogia a chamada trissomia do cromossomo 21. A data está no calendário da Organização das Nações Unidas desde 2012.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.