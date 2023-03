Tânia Rêgo/Agência Brasil | Fernando Frazão O atual e ex prefeitos da cidade do Rio de Janerio, Eduardo Paes e Marcelo Crivella

O prefeito do cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, chamou seu antecessor, Marcello Crivella, de "imbecil e incompetente" durante uma entrevista ao SBT. As declarações foram dadas em referência à gestão municipal passada do sistema de trasporte BRT, que na avaliação de Paes não foi positiva.

O próprio prefeito publicou nas redes sociais o trecho da entrevisa em que utiliza os adjetivos para se referir a Crivella: "Pronto! Falei! Tô leve!", escreveu ele na legenda do vídeo.

"O que as pessoas têm que se perguntar é o seguinte: será que aquele imbecil e incompetente, que durante quatro anos ficou na Prefeitura do Rio, [e] abandonou esse sistema [do BRT], será que a gente pode cometer esses erros de novo com a cidade? É isso que a gente tem que se perguntar permanentemente", afirma Paes no vídeo.

Ele continua tecendo críticas indiretas a gestão de Marcelo Crivella, e alertando as pessoas sobre a importância do voto.

"Se o sistema funcionava bem, o que que a incompetência, a incapacidade, o que que o erro do nosso voto pode fazer com uma cidade? Acho que essa é que é a pergunta que tem que ser feita. Por que que algo que funcionava, de repente foi destruído, patrimônio público? [...] Cuidem e não errem na hora de votar e eleger outro imbecil porque aí pode dar problema de novo", afirmou.

