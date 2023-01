Rovena Rosa/Agência Brasil Falha no Trem da linha CPTM e viaMobilidade

O descarrilamento ocorreu durante forte chuva na capital paulista nesta segunda-feira (16) no entorno da Estação Lapa, zona oeste de São Paulo. A Linha-8 Diamante é operada pela empresa ViaMobilidade .

O vídeo mostra o momento em que o trem descarrila e a água da chuva invade a cabine do maquinista pelo teto. após impacto do acidente. O maquinista leva um susto e sobe no banco do veículo. Depois, tenta usar o rádio para se comunicar com a central de comando.

SP: Água da chuva invade cabine de maquinista após trem da Linha-8 Diamante descarrilar no entorno da Estação Lapa; vídeo foi registrado nesta segunda-feira (16). A Linha-8 é operada pela empresa ViaMobilidade. pic.twitter.com/05qiEBNwvN — iG Último Segundo (@ultimosegundo) January 17, 2023

O acidente ocorreu na região da Estação Lapa, na Zona Oeste da capital paulista, enquanto seguia viagem no sentido Itapevi.

Paulistanos enfrentam transtornos com linhas operadas pela ViaMobilidade

Os paulistanos que utilizam os trens das Linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda, enfrentaram no ano passado (2022) em média, uma falha a cada 2,5 dias.

Leia também Esposa de médico só acreditou após ver vídeo de estupro, diz polícia

O levantamento feito pelo iG apontou que, mais do que nunca, o transporte sobre trilhos nessa região tem trazido prejuízos aos paulistanos que cruzam a cidade nos horários de maior movimento.

Leia também Haddad promete entregar nova âncora fiscal até abril

Segundo a ViaMobilidade, que administra os trechos, desde que a empresa assumiu a operação, em 27 de janeiro, foram registradas 47 falhas - 22 na Linha 8 e 25 na Linha 9. Esse número, no entanto, pode ser ainda maior, considerando falhas que não paralisam as vias, mas atrapalham os usuários.

Reportagem completa aqui :

Leia também Linha 8-Diamante: trem cheio de passageiros descarrila em SP

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.