Reprodução: Instagram - 19/12/2022 Sérgio Cabral e o filho, Marco Antônio Cabral

O ex-governador Sérgio Cabral deve sair de Copacabana e voltar ao antigo endereço do Leblon, no mesmo apartamento de 400 metros quadrados em que foi preso em novembro de 2016.

O ex-governador é último réu da operação Lava-Jato a deixar a prisão após cumprir seis anos de pena. A partir de então, segue em prisão domiciliar e monitoramento por tornozeleira eletrônica.

Saída da prisão

Cabral saiu da prisão sem mostrar o rosto acompanhado dos advogados e do filho, Maco Antônio Cabral. Eles saíram em dois carros e seguiram para a residência do político.

Na tarde desta segunda-feira, o alvará de soltura foi expedido pela Justiça Federal do Paraná . Como vimos ontem aqui no portal iG , Daniel Bialski, um dos advogados do político, disse que Cabral deverá cumprir algumas medidas levantadas pelo alvará de soltura.

Não poderá sair de sua residência, exceto mediante autorização do Juízo, exceto em casos de emergência do acusado e de seus familiares, os quais deverão ser comunicados a Justiça no prazo de até 24 horas;

Poderá receber visitas somente de parentes até 3º grau, advogados constituídos e profissionais de saúde;

Deve cumprir a proibição da realização de festas ou quaisquer outros eventos sociais na residência;

Não poderá alterar seu endereço sem prévia autorização judicial;

Tem a obrigação de comparecimento a juízo sempre que intimado.

Segundo os advogados do ex-governador, ele irá respeitar todas as medidas cautelares.

