Um evantamento encomendado pelo PSD, partido de Gilberto Kassab , ex-ministro de Infraestrutura de Dilma Rousseff (PT) e da Ciência e Tecnologia na gestão Michel Temer (MDB) , contrapõe os resultados prévios de pesquisas divulgas, até então, por institutos como PoderData , Ipesp e Ipec . ( Veja mais no iG Eleições)

O levantamento do 'centrão' ouviu 1.440 pessoas entre os dias 27 e 28 de outubro do eleitorado paulista e considera sua margem de erro de 2,64 pontos.

As vésperas das Eleições, a pesquisa aponta Jair Bolsonaro (PL) com 61% das intenções de votos entre entrevistados no estado de São Paulo , enquanto Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com apenas 39% .

Na corrida ao Palácio do Bandeirantes

Tarcísio de Freitas, candidato do Republicanos apoiado por Bolsonaro desponta com 62% pontos percentuais contra 38% da inteções de voto ao petista Fernando Haddad .

Leia também iG Eleições, saiba tudo sobre a corrida eleitoral de 2022

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.