Reprodução Getty Images Paul Pelosi e Nancy Pelosi marido da presidente da Câmara dos Estados Unidos

Paul Pelosi, marido da presidente da Câmara dos Estados Unidos , Nancy Pelosi, foi "violentamente agredido" após uma invasão na casa do casal na Califórnia na sexta-feira, informou seu escritório em comunicado.

"O agressor está sob custódia e a motivação do ataque está sob investigação", disse o comunicado. "Senhor. Pelosi foi levado ao hospital, onde está recebendo excelente atendimento médico e espera-se uma recuperação completa”.

A presidente democrata da Câmara, que é o segundo nome na linha de sucessão à presidência dos EUA e não estava em casa no momento do ataque que aconteceu no período da manhã.

Prisão

Paul Pelosi, 82, foi condenado por uma contravenção por dirigir sob a influência de álcool depois de se envolver em um acidente de carro em maio deste ano. Ele foi condenado a cinco dias de prisão no condado de Napa, Califórnia. Pelosi é dono de uma empresa imobiliária e de capital de risco com sede em São Francisco.

