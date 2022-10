Divulgação Polícia Federal Fuzil apreendido em clube de tiro pela PF em Pernambuco - 21.10.2022

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta sexta-feira (21/10) uma operação para investigar práticas que podem indicar ação de organização criminosa com modelo empresarial, falsidade ideológica, uso de documento falso perante a própria PF e o Exército Brasileiro, comércio, aquisição, posse e porte ilegais de armas de fogo, além de incitação ao crime.

A ação em cooperação com dados da Receita Federal, cumpre quatro mandados de prisão preventiva, 37 mandados de busca e apreensão, 11 ordens de suspensão das atividades de natureza econômica de pessoas jurídicas, sequestro de bens adquiridos a partir de 2019 e bloqueio de valores . A justiça também fez o bloqueio de 14 páginas, perfis e canais de disseminação de conteúdo ilegal na internet. Os mandados estão sendo cumpridos em Pernambuco, Alagoas e São Paulo.

A Polícia Federal apurava em 2012 uma notícia jornalística sobre um clube de tiro e uma loja de armas em Caruaru (PE) estariam oferecendo cursos, serviços de conserto de armas de fogo por pessoas sem licença autorizativa da PF.

O grupo atuava com pessoas como armeiros e caçadores, produzindo documentos falsos em nome de armeiros legalmente credenciados, mas que não mantinham vínculo com essas pessoas jurídicas.

A polícia informou que ao longo da investigação foi identificado um organização criminosa dedicada à produção de documentos falsos, que seriam usados para viabilizar e dar maquiar legalidade do comércio de armas, além de porte ilegais de armas de fogo.

Segundo trecho de reportagem publicada equipe de comunicação da Polícia Federal, o grupo usava pessoas jurídicas como instrumentos para produzir entrevistas, vídeos e outros conteúdos [...] publicidades ilegais para a venda e uso indiscriminado de armas de fogo, incitando a prática de crimes.

De acordo com apuração, o esquema era operados com registro de cidadãos, mediante declarações falsas de que seriam caçadores, colecionadores e/ou atiradores desportivos, isso para possibilitar a aquisição e o porte de armas de fogo de maneira ilegal.

Os investigados poderão responder pelos crimes de pertencimento a organização criminosa, falsidade ideológica, uso de documento falso, porte ilegal de arma de fogo, comércio ilegal de arma de fogo, dentre outros crimes. As penas somadas podem alcançar 30 anos de reclusão e multa.

Com informações da Polícia Federal*

