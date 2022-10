Reproduçao TV Globo Rodrigo Garcia se mostra mais competitivo na disputa pelo governo de SP

Na manhã de hoje (2), o relatório de buscas do Google (Google Trends) aponta disparada do volume de buscas pelos três principais candidatos ao Governo de São Paulo. Rodrigo Garcia (PSDB) se se distancia de Tarcísio de Freitas (Republicanos), com quem se revezou na segunda posição ao longo desse período, e se aproxima de Fernando Haddad (PT).

O cenário segue inalterado desde as primeiras horas do dia, com pico às 9h16 da manhã. Nesse momento, Haddad marcou 99 pontos na escala da plataforma, que vai de 0 a 100, enquanto Rodrigo chegou a 89, distante 29 pontos de Tarcísio, que 60.

As principais pesquisas relacionadas às buscas por Garcia são "numero rodrigo garcia", "numero rodrigo" e " governador rodrigo garcia numero", todas com mais de 60% de crescimento. Aparecem também pesquisas sobre os números dos candidatos Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB).

Rodrigo Garcia vê suas chances aumentarem no segundo turno por conta do grande número de eleitores indecisos.