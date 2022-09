Reprodução BBC - 09.09.2022 Cerimônia de tiros dá início ao funeral da rainha Elizabeth II

O luto real pela morte da rainha Elizabeth II será acompanhado a partir “de agora até sete dias após o funeral da rainha”, anunciou o Palácio de Buckingham na sexta-feira (9).

As bandeiras de meia haste nas residências reais permanecerão como estão até “08 da manhã após o último dia do Luto Real”.

As forças armadas do Reino Unido deram início ao rito com 96 tiros de canhão disparados a cada 10 segundos de diferentes localidades, que representam os 96 anos vividos pela monarca.

“A data do funeral será confirmada oportunamente”

O luto real contará com a família real britânica, funcionários de casas reais e representantes oficiais da monarquia, além tropas comprometidas com deveres cerimoniais.

O público poderá deixar flores nas residências da rainha, incluindo o Palácio de Buckingham, Castelo de Windsor, Sandringham Estate, Balmoral Castle, Palace of Holyroodhouse e Hillsborough Castle.

Aqueles que desejam deixar tributos florais no Palácio de Buckingham receberão instruções sobre onde colocá-los no Green Park ou no Hyde Park. O Jardim do Tributo Floral no Green Park receberá todas as flores colocadas fora dos portões do palácio.

O palácio informou que aqueles que desejam deixar mensagens de condolências podem enviá-las pelo site oficial da família real. Não haverá livro físico de condolências nas residências da família real.

