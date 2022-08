Reprodução - 28.08.2022 Debate na Band

A programação dos debates televisionados prevê pelo menos três eventos até as eleições. Mas para os coordenadores de campanha do presidente Jair Bolsonaro (PL), ainda não é possível dizer ele irá participar dos próximos debates.

De acordo O GLOBO, a equipe de Bolsonaro avalia que o formato do dabete, com a participação de candidatos 'nanicos' , prejudica o atual presidente. O texto diz que 'se for mantido o formato', garantindo a presença de candidatos menos conhecidos do eleitora, Bolsonaro 'vai repensar sua participação'.

Um aliado de Bolsonaro disse que 'candidatos com pontuação inexpressiva' e que 'não têm nada a perder', partem para o ataque aos presidenciáveis com maiores chances.



Um momento que deixou Bolsonaro irritado, durante o debate na Band, por exemplo, foi 'a dobradinha entre as senadoras Simone Tebet e Soraya Thronicke', nas críticas ao presidente, diz a reportagem.

Segundo pesquisas recentes, as duas candidatas tem baixa pontuação nas pesquisas, apesar de Tebet ter recebido elogios sobre suas participação na 'sabatina'.

A reportagem afirma que um dos integrantes da campanha bolsonarista não vê 'desgaste' caso Bolsonaro não participe de nenhum outro debate . Para ele, 'o eleitor do presidente não se importa para a ausência dele numa atração deste tipo', explica.

Os próximos debates marcados até as eleições serão organizados pela TV Aparecida, no dia 13; no pool entre SBT, CNN, Veja, Estadão, NovaBrasil FM e Terra, no dia 24; e na Globo, no dia 29 de setembro.

*Com informações de O GLOBO

