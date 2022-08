WikiImages por Pixabay Teste de tuberculina

O aumento da tuberculose , doença infecto contagiosa vem preoucupando os brasileiros. Depois de uma leve queda no número de pacientes contagiados, os números estão voltando a crescer cujo foco de atenção, de acordo com a Fiocruz , é o Rio de Janeiro .

Os casos da doença no país, era de 78 mil ao ano antes do surgimento da Covid-19, reduzindo para 10 mil comparando com os dois últimos anos.

Ainda é cedo para traçar um comparativo com 2022, mas é preocupante, pois os casos de infectados com cepas da bactéria registrados ultimamente estão resistindo aos antibióticos . Especialistas acreditam que a tuberculose deve voltar agora ao o ritmo de avanço observado pré-pandemia.

“Já estamos retomando esse ritmo, e notamos isso no laboratório,pelos testes que fazemos, que já estão voltando aos números anteriores à pandemia”, diz a microbiologista Lucilaine Ferrazoli, do Instituto Adolfo Lutz , de São Paulo, um dos centros de referência para monitorar a tuberculose no Brasil.

“Pesquisas estão sendo feitas para avaliar qual foi o impacto da pandemia no acompanhamento da tuberculose, mas eu acredito que a gente vai ver uma retomada da notificação de casos, até porque esses casos nunca deixaram de existir”, completa a pesquisadora.

Um sinal de que a doença não recuou é que, apesar da queda na notificação, os casos que resultam em mortes não se reduziram, e continuaram na faixa dos 4.500 ao ano.

O inverno é a temporada de maior risco de transmissão , o que permite aos médicos terem uma impressão melhor de qual será o impacto da doença no ano.