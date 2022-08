Reprodução/Twitter @LulaOficial - 25.08.2022 Lula durante entrevista no Jornal Nacional

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou a atuação do Ministério Público na Lava-Jato durante participação na sabatina do Jornal Nacional, da Rede Globo, nesta quinta-feira (25).

No início da entrevista, o apresentador Willian Bonner cita que o Partido dos Trabalhadores negou a responsabilidade pelo escândalo do 'petrolão'.

"Em alguns momentos, o Partido dos Trabalhadores chegou a dizer que o prejuízo acumulado pela Petrobras no escândalo do 'petrolão' tinha sido reconhecido pela empresa e colocado no balanço da Petrobras por imposição da Lava-Jato. Hoje o partido reconhece esse prejuízo?".

"Deixa eu te dizer uma coisa. Você não pode dizer que não houve corrupção, se as pessoas confessaram", respondeu.

Lula aproveitou o momento para criticar o trabalho do Ministério Público na condução da investigação e da imprensa.

"O que é mais grave é que as pessoas confessaram e por elas confessarem, ficaram 'rico' por conta de confessar, ou seja, foi uma espécie de delação premiada. Você não ganhava liberdade por falar o que queria ao Ministério Público, como você ganhava metade do que você roubou", disse.

Insanidade e aberração

"Ou seja, o roubo foi oficializado pelo Ministério Público. O que eu acho uma insanidade e uma aberração pra esse país", conclui.

'As pessoas são condenadas pelas manchetes de jornais', disse.

