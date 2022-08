Flickr/TSE Alexandre de Moraes toma posse do TSE

O presidente Jair Bolsonaro aguarda que Alexandre de Moraes, novo comandante do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), anuncie oficialmente nas próximas duas semanas que irá implantar algumas medidas propostas pelos militares para o processo de apuração das eleições.

Segundo o colunista do jornal "O Globo", Lauro Jardim, Bolsonaro quer que a atitude aconteça até antes do 7 de setembro.

Caso essa contrapartida não seja cumprida, Jair Bolsonaro deve retomar os ataques a respeito das urnas eletrônicas.

Vale ressaltar que desde o início de agosto, Bolsonaro parou de falar de suas desconfianças em relação à apuração.

Em seu discurso de posse, o ministro Alexandre de Moraes destacou o papel da Justiça Eleitoral na garantia do exercício da democracia no Brasil e a importância do combate à desinformação.

Ele também defendeu as urnas eletrônicas e reforçou que o sistema eleitoral é "orgulho nacional", sendo aplaudido por todos os presentes, menos o presidente Bolsonaro.