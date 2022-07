Divulgação Bêbado

Um homem embriagado se deitou na entrada de um hotel em Bournemouth (Inglaterra) com o corpo entre a calçada e o asfalto, gritando para ter sua demanda atendida. O ato era um protesto por ter tido a sua entrada vetada no hotel "onde havia feito reserva".

Não demorou para que a polícia aparecesse para conversar com o homem deitado diante do Premier Inn. Ele informou aos agentes do Dorset Police que só sairia dali quando os funcionários do hotel o deixassem entrar para descansar na sua suíte. O bizarro incidente, que viralizou nas redes sociais, ocorreu no domingo passado (17/7).

Até que tudo acabou esclarecido. Havia um motivo bem razoável para que a entrada do turista fosse proibida: ele não havia feito reserva no Premier Inn! Simples assim. Por causa do seu estado etílico, o homem acabou errando de endereço e fazendo um protesto que não tinha o menor sentido.

"Policiais lidaram com um homem embriagado que estava tentando entrar num hotel onde não tinha feito reserva", tuitou a polícia.

Com muito esforço, o homem conseguiu se lembrar do hotel em que estava e foi levado até lá pelos agentes. Era na mesma rua, só que um pouco mais adiante.