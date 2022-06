Antonio Cruz/Agência Brasil Ex-deputado federal e vereador de São Paulo, Arnaldo Faria de Sá - 16.06.2022

Morreu na manhã de hoje (16) o vereador de São Paulo Arnaldo Faria de Sá, aos 76 anos. Faria de Sá estava internado desde a semana passada após testar positivo para covid-19, mas a causa da morte ainda não foi confirmada. Ele já havia sido submetido a um tratamento de câncer. Atualmente, ele ocupava a Câmara Municipal de São Paulo, onde presidia a Comissão Extraordinária do Idoso e de Assistência Social, mas foi deputado federal por oito mandatos.

O presidente da Câmara Municipal de São Paulo, Milton Leite (União Brasil) lamentou a morte de Faria de Sá em nota oficial. “Advogado, professor e deputado federal por oito mandatos, Faria de Sá trabalhou praticamente a vida toda pela defesa dos idosos e pelos direitos dos aposentados e pensionistas”, lembrou o vereador.

Arthur Lira (PP-AL), presidente da Câmara dos Deputados, usou as redes sociais para prestar homenagens a Faria de Sá. “Deixa o exemplo de um homem público capaz de divergir e convergir com firmeza e flexibilidade, sempre com seu carisma e sua simpatia”, disse. “Transmito à família as mais sinceras condolências e declaro luto oficial por três dias em homenagem ao deputado Arnaldo Faria de Sá”, acrescentou.

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), também lembrou do vereador, com quem dividiu o plenário da Câmara. “Lamento o falecimento do ex-deputado Faria de Sá, meu amigo e ex-colega na Câmara dos Deputados. Meus sentimentos aos familiares, amigos e admiradores. Homem dedicado à vida pública, defensor de boas causas, como a luta dos direitos dos idosos. Seu legado não será esquecido”.

Nascido em São Paulo no dia 30 de dezembro de 1945, Arnaldo Faria de Sá era contabilista, advogado e professor e começou sua carreira profissional como office-boy. Além de ter sido deputado federal, também foi secretário municipal de Esportes e de Governo da cidade de São Paulo. Faria de Sá deixa esposa, duas filhas e três netos.

