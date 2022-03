Reprodução Agência aponta dois possíveis espiões russos atuando na Europa

Uma reportagem da agência internacional Total News aponta dois nomes como supostos espiões russos atuando na Europa, mais específicamente na Península Ibérica - onde estão situados os territórios de Portugal e Espanha. O primeiro é José Ángel Duarte Arriza, um empresário com dupla cidadania (espanhola e equatoriana).

Segundo a agência, Arrizza mantém uma empresa de cursos online de espanhol de fachada e mora em Paris, na França. Lá, ele é responsável pela segurança da Embaixada do Equador e por articular os serviços de inteligência do país com Cuba e Rússia.

O segundo nome é de Alexandre Guerreiro, que estaria mais próximo do governo de Portugal, com fácil trânsito e livre acessso a informações de politicos e empresários do país, diz a agência.

Arrizza teria organizado uma rede de informantes que davam suporte a Alexandre Guerreiro com viagens em troca de informações. O esquema usava estudantes e pesquisadores de uma universidade portuguesa para lavagem de dinheiro. O objetivo era notificar os governos de países da América Latina da atividade do governo espanhol.

Muitas informações do país já teriam sido repassadas a Moscou e Havana, segundo o Total News Agency.