2002: EUA invadem Afeganistão

A Operação Anaconda foi iniciada no dia 01 de março de 2002. Os EUA invadiram o Afeganistão com o intuito de destruir a Al-Qaeda e o Talibã, ambos grupos terroristas. O confronto ocorreu pelo leste afegão e terminou somente em 19 de março do mesmo ano.