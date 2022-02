2014: Militantes islâmicos matam 29 alunos em internato na Nigéria

Homens armados do grupo islamita Boko Haram invadiram um colégio interno no nordeste da Nigéria durante a noite do dia 24 para o dia 25 de fevereiro e mataram 29 alunos, dos quais muitos morreram queimados enquanto a escola era consumida pelo fogo. Todos os mortos eram meninos, as meninas saíram ilesas.