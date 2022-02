2018: Duplo atentado com carro-bomba em quartel mata seis pessoas no Iêmen

No dia 24 de fevereiro de 2018, pelo menos seis pessoas morreram e 43 ficaram ferida em um duplo atentado feito por dois terroristas suicidas com carros-bomba contra um quartel das forças de combate ao terrorismo em Áden, sede provisória do governo no Sul do Iêmen. O grupo terrorista Estado Islâmico (EI) reivindicou a autoria do ataque e afirmou que "duas operações de martírio foram feitas na sede da luta antiterrorista".