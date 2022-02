22/2 na história: clonagem da ovelha Dolly e terremoto mortal na Nova Zelândia marcam a data

No dia 22 de fevereiro de 1997, era concluído o processo de clonagem da ovelha Dolly, considerado um marco na história dos estudos genéticos por ser o primeiro clone criado a partir da célula de um animal adulto. No mesmo dia, mas em 2011, 185 pessoas morreram no segundo maior terremoto registrado na Nova Zelândia. Relembre →