2008: Vôo Santa Barbara Airlines 518 cai na Venezuela e não deixa sobreviventes

O povo da cidade de Mérida, na Venezuela, ficou em choque ao presenciar a queda do vôo Santa Barbara Airlines 518, no dia 21 de fevereiro de 2008. A aeronave caiu com 46 pessoas a bordo e não restaram sobreviventes. Algumas áreas próximas à queda foram atingidas por destroços do avião e quase 10 pessoas ficaram feridas.