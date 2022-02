2017: ONU e Sudão do Sul declaram estado de carestia no país

Por conta das guerras e da seca, o Sudão do Sul, no nordeste da África, passa por um período de pobre abastecimento alimentar. No dia 20 de fevereiro de 2017, a ONU declarou estado de carestia no país. Na época, 40% da população sul-sudanesa vivia uma situação urgente de fome. O quadro de pobreza alimentar no país perdura até hoje: estima-se que mais de 5 milhões de habitantes continuam vivendo em condições precárias.