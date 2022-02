18/2 na história: incêndio na estação de metrô de Daegu, na Coreia do Sul, marca data

No dia 18 de fevereiro de 2003, houve um grande incêndio na estação de metrô de Daegu, na Coreia do Sul, que deixou 200 mortos. No mesmo dia, mas em 2014, centenas de pessoas ficam feridas em confrontos entre policiais e manifestantes contrários ao governo em Kiev, na Ucrânia. Relembre →