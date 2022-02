2010: Acidente ferroviário deixa 19 mortos na Bélgica

O acidente ferroviário de Buizingen ocorreu no dia 15 de fevereiro de 2010, no centro da Bélgica, e provocou a morte de 19 passageiros. Dois trens se chocaram um contra o outro, e a parte da frente de ambos ficou suspensa no ar, como resultado da força da colisão. A maioria das mortes aconteceu no comboio que acabou por debaixo do primeiro trem.