2005 - Youtube é lançado por um grupo de universitários

Em 14 de fevereiro de 2005, a plataforma de vídeos Youtube era lançada no mercado. A criação foi de um grupo de estudantes universitários, que, no ano seguinte, venderam o Youtube para o Google, por mais de 1 bilhão de dólares. Hoje, o serviço de vídeos é administrado pela empresa Google e é uma das maiores plataformas de vídeo do mundo.